Mit der Nikola Aktie ist einer der Hype-Werte des zweiten Quartal 2020 in den letzten Wochen deutlich unter die Räder gekommen. Große Teile der zwischenzeitlichen Kursrallye aus dem 10-Dollar-Bereich auf 93,99 Dollar, die am 9. Juni erreicht wurden, sind mittlerweile wieder verloren gegangen. Am Freitag erreichte die Abwärtsbewegung bei 29,23 Dollar ihr bisheriges Tief, bevor Nikolas Aktienkurs zum Wochenauftakt wieder Terrain ...