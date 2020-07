Und wieder einmal scheint sich die Tesla Aktie aus einer möglichen charttechnischen Konsolidierungsgefahr zu befreien. Nachdem der letzte Aufwärtsimpuls am Donnerstag schon spürbar unter dem Allzeithoch endete, ging es auf bis zu 1.366,54 Dollar nach unten, die am Freitag erreicht wurden. Doch der zwischenzeitliche Rutsch unter charttechnische Supports bei 1.429/1.431 Dollar wurde recht schnell wieder einkassiert und schon am Montag ...