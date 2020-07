Bei BioNTech klingelt heute wieder richtig die Kasse! Der Aktienkurs schnellt in die Höhe und mit dieser Nachricht wird auch noch lange kein Ende in Sicht sein, der Höhenflug könnte lange anhalten! Nur einen Tag nach seinem Konkurrenten Moderna wurde auch hier die Ankündigung gemacht, dass die Phase-2/3-Studie angetreten wurde und somit der nächste Step erreicht ist.

BioNTech gibt auf dem Markt für Impfstoffe also weiter Vollgas und hält mit seiner Konkurrenz mit, wenn sie nicht sogar den Takt vorgeben. Dieses Unternehmen stellt im Kampf gegen Covid-19 einen würdigen Teilnehmer der Rallye dar und sollten mittlerweile jedem Anleger auf dem Radar erschienen sein. Die Potenziale, die sich in dem Unternehmen von Ugur Sahin verbergen, sind offensichtlich.

Auch der Kurs hat heute richtig Lust zu wachsen! Bislang steht ein Plus von soliden 4,05 Prozent auf der Anzeigentafel, wodurch der Kurswert um 2,98 Euro gewachsen ist und eine große Rendite rausspringt. Der neue Wert der Anteilsscheine beträgt somit 76,59 Euro und es ist definitiv noch kein Ende in Sicht. Wenn das Mainzer Unternehmen weiter so viel Gas gibt, sind hier noch hohe Gewinne zu holen!

Fazit: Diese Aktie zeigt momentan ihr enormes Potenzial. Dieser Kursverlauf zeigt deutlich auf, dass man sein Geld in diese Aktie investieren sollte. Wir haben das Wertpapier genauer unter die Lupe genommen. Unsere Analyse finden Sie hier.