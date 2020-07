Ölpreise geben etwas nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gefallen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,13 US-Dollar. Das waren 28 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 64 Cent auf 40,96 Dollar.

Die weltweit hohen Corona-Infektionszahlen belasteten weiter die Ölpreise. Neben der hohen Zahl an Neuinfektionen in den USA lösten auch steigende Zahlen in europäischen Staaten Befürchtungen vor erneuten Beschränkungen der wirtschaftlichen Aktivität aus.