SGL Carbon erwartet leicht positives operatives Ergebnis für 2020

SGL Carbon erwartet vorläufigen Zahlen zufolge für das zweite Quartal 2020 einen rund 25 Prozentigen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahreswert. Bereinigt um Sondereffekte soll ein ausgeglichenes Ergebnis vor Zinsen und Steuern erwirtschaftet worden sein. Die Liquiditätssituation liege mit 150 Millionen Euro per Ende Juni über dem Stand von 137 Millionen Euro per Jahresende 2019, so SGL Carbon.„Die gesamtwirtschaftliche ...