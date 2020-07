PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag durch die Bank im Minus geschlossen. Europaweit dominierte Zurückhaltung an den Aktienmärkten und damit auch an den Handelsplätzen von Prag bis Moskau. An letzterer Börse ging es beim Leitindex RTS mit einem Abschlag von 0,67 Prozent auf 1257,69 Punkten am stärksten bergab.

Die Marktteilnehmer warteten auf die Ergebnisse der weiter andauernden Verhandlungen der US-Parteien über ein weiteres Konjunkturpaket. Außerdem steht am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Programm.