Ostrum AM Stratege: Erholung in USA zerbrechlich

Zwar zeige sich in besseren Frühindikatoren zur Konjunktur und steigendem Konsum eine wirtschaftliche Erholung; die werde jedoch von den strengeren Eindämmungs­maßnahmen gefährdet.

Botte: „Die Erholung in den USA ist daher zerbrechlich. Die Arbeitslosenunterstützung macht sechs Prozent des verfügbaren persönlichen Einkommens aus. Die Bundestransfers von 600 Dollar pro Woche laufen bald aus, und der Kongress muss sich noch auf ein weiteres Finanzpaket von einer Billion Dollar einigen. Das Bundesdefizit ist außer Kontrolle geraten. Die Trump-Regierung bemüht sich nach Kräften, ein Umfeld zu ändern, das eine demokratische Wende im November eindeutig begünstigt. Umfragen deuten in der Tat auf einen erdrutschartigen Sieg der Demokraten in diesem Herbst hin.

Die Trägheit der US-Anleihenrenditen hält Botte für einen Nebeneffekt der fiskalischen Dominanz, da die Fed aus dem Ruder gelaufene Defizite finanzieren müsse.