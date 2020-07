Die Aktienmärkte sind vor dem "großen Donnerstag" mit den Zahlen der großen US-Tech-Konzerne in einer Patt-Situation. Das zeigt sich besonders beim Dax, der am Freitag bei 12838 Punkten schloss, am Montag ebenfalls bei 12838 Punkten - und heute bei 12835 Punkten. Niemand scheint sich wirklich aus der Deckung zu wagen vor der Fed-Sitzung und den Begrafungen der US-Tech-Chefs morgen - sowie eben den Zahlen dieser Mega-Aktien. Ein Bruch aus dieser Seitwärtsbewegung dürfte einen impulsiven Schub bringen. Extrem viel Bewegung dagegen bereits bei Gold und Silber heute Nacht und heute morgen, zunächst eine dramatische Aufwärtsbewegung (Gold mit neuem Allzeithoch), dann einem scharfen Abverkauf (Silber verlor 10% in 10 Minuten) - dann schließlich wieder die Erholung..

Das Video "Die Patt-Situation!" sehen Sie hier..