NEW YORK (dpa-AFX) - Der jüngste Höhenflug des Euro ist am Dienstag vorerst zu Ende gegangen. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1720 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Vortag bei 1,1781 Dollar noch den höchsten Stand seit zwei Jahren erreicht hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1717 (Montag: 1,1760) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8535 (0,8503) Euro.

Der Euro hatte bis zum Montag profitiert von einer breiten Dollar-Schwäche und einem gestiegen Euro-Vertrauen nach dem jüngsten Gipfel der Europäischen Union. Am Dienstag stabilisierte sich aber der Dollar. Ein überraschend schwaches Verbrauchervertrauen in den USA im Juli belastete die Währung nicht.