Im milliardenschweren Wettrüsten der Pharmaindustrie sind Forscher ständig auf der Jagd nach neuen therapeutischen Anwendungen. Schon eine einzige Anwendung kann allein Milliarden von Dollar wert sein. Ein typisches Beispiel: GW Pharmaceuticals (NASDAQ:GWPH).

Das in London ansässige Pharmaunternehmen stellt ein Produkt mit dem Namen Epidiolex her, welches das weltweit einzige, von der FDA zugelassene, Medikament auf Cannabinoidbasis ist.

Seit die US-Gesundheitsbehörde Epidiolex im Jahr 2018 zur Anwendung zugelassen hat, sind die vierteljährlichen Einnahmen von rund 7 Millionen Dollar auf über 120 Millionen Dollar gestiegen.

Der größte Teil davon (116,1 Millionen Dollar) stammt aus dem Verkauf von Epidiolex. Hierbei handelt es sich um ein Antiepileptikum zur Behandlung zwei seltener Epilepsieformen bei Kindern.

Massiver Entwicklungs-Vorsprung sichert die zukünftigen Gewinne!!!

Wie GW Pharmaceuticals auf dem Cannabinoidmarkt verfügt Mydecine Innovations Group Inc. (Ticker: MYCO; WKN: A2P6ED) über einen beträchtlichen Vorsprung in der Entwicklung psychedelischer Medikamente und therapeutischer Lösungen und hat bereits mit Forschungs- und Entwicklungsarbeiten begonnen.

Hauptverantwortlich dafür ist eine Person: Robert Roscow

Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass der ehemalige Forschungsdirektor von ebbu, Robert Roscow, sein Unternehmen in der Cannabisindustrie verlassen würde, um Chief Science Officer des führenden psychedelischen Startup-Unternehmens Mydecine Innovations Group Inc. (Ticker: MYCO; WKN: A2P6ED) zu werden.

Robert Roscow ist ein vielfach ausgezeichneter Experte im Bereich der Mykologie und viele seiner genetischen Studien und Forschungsergebnisse wurden unter anderem im Rolling Stone Magazin, im Nature Magazin und im PNAS (Proceedings der National Academy of Sciences der Vereinigten Staaten von Amerika) veröffentlicht.

Roscow spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und dem Betrieb des weltweit ersten Labors zur genomischen Bearbeitung von Cannabis, das sich auf die Verbesserung des Cannabinoid-Ertrags konzentrierte, Patente anmeldete, sich ein Labor für Cannabis-Gewebekulturen einrichtete und das Medikamentenentwicklungsteam von Canopy Growth mit statistischen Analysen und Versuchsdesign für firmeneigene Formulierungen unterstützte.

Als CSO beaufsichtigt Roscow jetzt Forschungsinitiativen im hochmodernen Labor von Mydecine in Denver, Colorado. Dazu gehören die Untersuchung, Auswahl und Kultivierung von wertvollen, seltenen und exotischen Pilzen sowie die Einbeziehung von analytischer Chemie, Molekularbiologie, Sequenzierung der nächsten Generation und Gewebekulturen auf höchstem Niveau.

„Die Vielfalt des medizinischen Potenzials von Pilzverbindungen ist erstaunlich. Die Synergie dieses Wissens mit der Spitzenforschung und -produktion stellt eine bemerkenswerte Gelegenheit für Fortschritte, sowohl bei der gezielten Behandlung von schweren Erkrankungen als auch beim allgemeinen Wohlbefinden, dar“, sagte Roscow.

Die Bedeutung der Genetik

Obwohl Psilocybin ein großes Potenzial als nützliches therapeutisches Molekül aufweist, wurden bei der Verarbeitung von Psilocybin zu nützlichen therapeutischen Produkten bisher nur sehr wenige Fortschritte erzielt. Ein Grund liegt daran, dass Konzentrationen der vorhandenen Moleküle variieren können.

Psychedelische Pilze enthalten einen Cocktail von Verbindungen, von denen einige beim Menschen psychotrope Wirkungen hervorrufen. Einige der bekannten aktiven Verbindungen in "magischen" Pilzen sind Psilocybin, Psilocin, Norpsilocin, Baeocystin, Norbaeocystin und Aeruginascin.

Laut Data Bridge Market Research wird allein der amerikanische Markt für Psychedelika bis 2027 voraussichtlich auf 6,85 Milliarden Dollar anwachsen.

Psychedelika bieten das Potenzial, die Branche der psychischen Gesundheit, wie wir sie kennen, zu revolutionieren und damit eröffnet sich ein neuer Milliardenmarkt für Sie als Investor.

Unternehmen wie Mydecine Innovations Group Inc. (Ticker: MYCO; WKN: A2P6ED) gehören zu den ersten börsennotierten Aktiengesellschaften, die sich auf den Sektor Psychedelika konzentrieren und psychedelische Medikamente für den öffentlichen Gebrauch entwickeln.

Doch was sind Psychedelika? Dabei handelt es sich um halluzinogene Substanzen, wie Psilocybin zum Beispiel, welches in den sogenannten Magic Mushrooms vorkommt und nach Einnahme im Körper zu Psilocin umgewandelt wird. Laufende Forschungen weisen darauf hin, dass die chemische Verbindung Psilocybin zur Behandlung von Gemütsstörungen, einschließlich Depression, Angst, Zwangsstörungen, Sucht und PTSD, hilfreich ist. Es gibt jedoch noch viel mehr Verbindungen in Pilzen, die eine Chance für viele weitere Entdeckungen bieten.

Ähnlich wie bei Cannabis fangen Forscher gerade erst an, die verschiedenen Verbindungen zu verstehen, die sich in psychedelischen Pilzen und sogar in nicht-psychedelischen Pilzen befinden.

Forscher suchen daher nach Möglichkeiten, psychedelische Medikamente zu entwickeln, die auf verschiedene Patientengruppen abzielen. Darunter fallen zum Beispiel Medikamente, die keine halluzinogenen Nebenwirkungen haben, oder Medikamente, die keinen "bad trip" verursachen.

Der Entwicklungsprozess neuer psychedelischer Medikamente beinhaltet die Analyse vorhandener Literatur und die Entwicklung neuer Strukturen, die einem anderen Präparat ähnlich sind. So können Forscher zum Beispiel untersuchen, wie Psilocybin auf Rezeptoren im Gehirn wirkt und gleichzeitig andere Strukturen entwickeln, die ebenfalls an denselben Rezeptoren andocken, um eine andere, spezifische Wirkung zu erzielen.

Das wahre und enorme Potenzial von Pilzen ist noch unbekannt, da noch viel mehr Forschung erforderlich ist, um alle Vorteile voll zur Geltung zu bringen. Wie schon in der Vergangenheit haben aber Roscow und sein Team die Fähigkeiten und finanziellen Mittel, die notwendige Forschung zu betreiben und bedeutende neue Entdeckungen zu machen.

Davon wird Mydecine Innovations Group Inc. (Ticker: MYCO; WKN: A2P6ED) natürlich enorm profitieren und somit die Vormachtstellung als Spitzenreiter ausbauen können.

Im Herbst erwarten wir neue Mega-Börsengänge, was den Sektor enorm beflügeln wird. Aktuell haben Sie die Chance günstige Aktien zu Schnäppchenpreisen aufzusammeln. Verpassen Sie diese Chance nicht, denn in einigen Monaten bereuen Sie es sonst!

