Zu diesem Netzwerk gehören unter anderem Magazine und das „As Seen On TV“-Netzwerk. Harrington ist ein weltweit anerkannter Unternehmer und Investor – und erlangte als einer der ersten Juroren der US-amerikanischen Hit-Sendung „Shark Tank“ (vergleichbar zur deutschen Sendung „Die Höhle der Löwen“) breite Bekanntheit.

Das könnte die Geschäfte ankurbeln! Die Marketingaktivitäten der kanadischen CBD-Gesellschaft Sweet Earth (WKN A2P5B3 / CSE SE) werden in Zukunft deutlich umfangreicher ausfallen, denn das Unternehmen wurden von dem bekannten Unternehmer Kevin Harrington und dessen Gesellschaft Shark Discoveries für deren Partnernetzwerk ausgewählt!

Unter anderem werden Sweet Earth und Shark Discoveries nun zusammenarbeiten und eine Reihe von Werbespots produzieren, Marketingmaßnahmen, die direkt an den Endkunden gerichtet sind bereitstellen und Sweet Earth in das ausgedehnte Netzwerk von Einzelhandelsverkaufsstellen von Shark Discoveries einführen! Das sollte, auch wenn der Effekt nicht genau zu quantifizieren ist, der Bekanntheit und dem Absatz der Sweet Earth-Produkte in den USA einen gehörigen Schub verschaffen!

Wie das Unternehmen mitteilte, wurde Sweet Earth in einem umfassenden und detaillierten Selektionsprozess von Shark Discoveries ausgewählt, der zu der Überzeugung führte, dass die Sweet Earth-Produkte der Konkurrenz qualitativ überlegen sind. Wie man weiter erläuterte, weist Sweet Earth zudem mehrere Merkmale auf, von denen Shark Discoveries glaubt, dass sie die Einzelhandels- und Vertriebsplattform des Bereichs „Gesundheit und Schönheit“ ergänzen:

- Sweet Earth verfolgt ein vertikal integriertes Geschäftsmodell „vom Anbau bis ins Regal“, das im CBD-Sektor, der zum größten Teil aus Anbau-, Extraktions-, Herstellungs- und Vertriebsbetrieben besteht, nach Aussage des Unternehmens einzigartig ist.

- Dieser vertikale Ansatz erlaubt eine bessere Produktionskontrolle und damit eine stärkere Qualitätssicherung.

- Die Verkaufswebsite von Sweet Earth wurde als „geschmackvoll und künstlerisch“ eingestuft.

- Sweet Earth verfügt über die „Leaping Bunny“-Zertifizierung, die bescheinigt, dass keine Versuche an Tieren unternommen wurden.

- Sweet Earth konzentriert sich auf vegane Bioprodukte.

Wie gesagt: Es ist schwer abzuschätzen, wie groß der Effekt der Aufnahme in das Shark Discoveries-Netzwerk ausfallen könnte, doch mit Sicherheit dürfte dies dem Unternehmen ein stark erhöhte Bekanntheit in den USA bescheren und könnte auch für steigende Umsätze sorgen. Wir werden unsere Leser auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es hier weitergeht!

Anleger sollten sich immer bewusst sein, dass Investitionen im Cannabissektor und in kleine Unternehmen wie Sweet Earth eines ist mit hohen Risiken verbunden sind und sich entsprechend absichern. Dieses hohe Risiko ist der Preis für das unserer Ansicht nach reichlich vorhandene Potenzial des Unternehmens.

