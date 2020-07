Die überzeugten Käufer der vergangenen Wochen waren gestern im Deutschen Aktienindex gar nicht mehr so überzeugt.

Die Verhandlungen über die Anschlussfinanzierung der Arbeitslosenunterstützung in den USA haben sich festgefahren, während sprunghafte Anstiege der Infektionszahlen in Sydney, im chinesischen Xinjiang sowie in Spanien und Belgien zeigen, dass das Virus noch lange nicht besiegt ist. Eine kraftvolle, direkte und V-förmige Erholung der Konjunktur wirkt angesichts des Stopps von Lockerungsmaßnahmen des öffentlichen Lebens in vielen Städten und Ländern wie ein zunehmend unwahrscheinliches Szenario. Viele Anleger fürchten, dass die Wirtschaftsdaten bald wieder schlechter werden könnten, um diese Realität zu reflektieren.