Mit Discount-Calls auf die SAP-Aktie können Anleger nicht nur bei eine steigenden, sondern auch bei stagnierenden oder leicht nachgebenden Notierungen der Aktie positive Rendite erwirtschaften.

In den neuesten Expertenanalysen wird die SAP-Aktie mit Kurszielen von bis zu 165 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf empfohlen oder zumindest als haltenswert eingestuft. Für Anleger, die prinzipiell von einem steigenden Kurs der SAP-Aktie ausgehen, die aber auch bei stagnierenden oder leicht nachgebenden Notierungen der Aktie positive Rendite erwirtschaften wollen, könnte eine Investition in Discount-Calls interessant sein.

Discount-Call mit Cap bei 125 Euro

Der HVB-Discount-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 120 Euro, Cap bei 125 Euro, BV 1, Bewertungstag 16.9.20, ISIN: DE000HZ53T49, wurde beim Aktienkurs von 138,62 Euro mit 4,58 – 4,59 Euro gehandelt. Wenn die Aktie am 16.9.20 auf oder oberhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Call mit der Differenz zwischen dem Cap und dem Basispreis (125 Cap – 120 Basispreis), im vorliegenden Fall mit 5,00 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein in zwei Monaten bei einem bis zu 9,83-prozentigen Kursrückgang der Aktie die Chance auf einen Ertrag von 8,93 Prozent (=59 Prozent pro Jahr). Notiert die Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der Basispreis vom dann aktuellen Aktienkurs subtrahiert wird. Bei einem Aktienkurs von angenommenen 124,59 Euro wird der Schein mit seinem Kaufpreis von 4,59 Euro zurückbezahlt, unterhalb von 120 Euro wird er wertlos verfallen.

Discount-Call mit Cap bei 130 Euro

Der Morgan Stanley-Discount-Call mit Basispreis bei 130 Euro, Cap bei 45 Euro, BV 1, Bewertungstag 11.9.20, ISIN: DE000MC8SWS2, wurde beim Aktienkurs von 138,62 Euro mit 0,87 – 0,88 Euro taxiert.

Dieser Schein ermöglicht in zwei Monaten eine Rendite von 13,63 Prozent (=188 Prozent pro Jahr), wenn die SAP-Aktie am 11.9.20 auf oder oberhalb des Caps von 130 Euro notiert, da er in diesem Fall mit 1,00 Euro zurückbezahlt wird.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.