Novo Nordisk: Wo wird die Aktie in 5 Jahren stehen?!

Kleiner Hinweis vorab: Auch wenn die Bewertung jetzt womöglich etwas teuer aussehen mag, so könnte es doch hervorragende Gründe geben, die den derzeitigen Preis rechtfertigen. Die Aussichten sind nämlich solide und vor allem wachstumsstark.

Blick auf Bewertung und Prognosen!

Um einen Blick in die Zukunft zu riskieren sollten wir dabei zunächst erst einmal eine Bestandsaufnahme machen, wo Novo Nordisk heute steht. Umgerechnet in Dänische Kronen beläuft sich der Aktienkurs jedenfalls auf 430,10 Dänische Kronen. Dem wiederum stand im letzten Geschäftsjahr 2019 ein Gewinn je Aktie in Höhe von 16,41 Dänische Kronen gegenüber, dadurch beliefe sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 26,2. Zudem hat Novo Nordisk zuletzt eine Dividende in Höhe von 8,35 Dänische Kronen ausbezahlt, was einer Dividendenrendite von 1,94 % entsprechen würde. So weit zu den Basics.

Das Management hat unlängst im Rahmen mehrerer Prognosen Updates abgegeben, wo die Reise hingehen soll: Demnach rechne man mit einem Umsatz- und Ergebniswachstum im gerade so zweistelligen Prozentbereich in den nächsten Jahren. Wenn wir daher einfach mit einem Ergebniswachstum von 10 % pro Jahr kalkulieren, so würde in den nächsten fünf Jahren der Gewinn je Aktie auf 26,42 Dänische Kronen steigen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis würde sich hingegen auf rund 16,3 reduzieren. Sollte das Wachstum weiter anhalten, so wäre ein solcher Wert durchaus als preiswert anzusehen.

Die Dividende könnte innerhalb dieses Zeitraums ähnlich stark steigen. Wenn wir allerdings eher konservativ von einem Dividendenwachstum von 8 % pro Jahr ausgehen (Novo Nordisk kauft schließlich auch eigene Aktien zurück), so beliefe sich die Dividendensumme auf ca. 12,26 Dänische Kronen. Das würde eine Dividendenrendite von 2,85 % ergeben. Ein Wert, der zumindest wieder höher wäre als der jetzige.