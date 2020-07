EMX Royalty: Partner Rawhide Mining fährt Goldproduktion in Nevada hoch!

EMX Royalty verdient mit Royalties, Lizenzvereinbarungen und Beteiligungen sein Geld. Der Partner Rawhide Mining will nun die Produktion auf der gleichnamigen Mine in Nevada hochfahren. Davon profitiert auch Großaktionär EMX.

Viel falsch machen können Rohstoffunternehmen im Edelmetallbereich derzeit nicht. Auch EMX Royalty (4,31 CAD, 2,71 Euro; CA26873J1075) profitiert vom neuen Höchststand beim Goldpreis (in Euro und in US-Dollar) und auch der aktuell sehr positiven Entwicklung beim Silberpreis. Nun kommen auch operative Nachirchten dazu. So hat der EMX-Partner Rawhide-Mine Rawhide Mining beschlossen, die Produktion auf der Rawhide-Mine zu erhöhen. EMX besitzt an dieser Firma 19,9 Prozent der Anteile. In den ersten sechs Monaten 2020 wurden in der Rawhide-Mine bereits 11.159 Unzen Gold sowie 85.034 Unzen Silber produziert. Dies brachte einen Umsatz von rund 17,7 Mio. US-Dollar.

Größere Gewinne für EMX ohne eigenes Zutun

Die für die nächsten Monate geplanten Produktionssteigerungen verhelfen EMX zu größeren Gewinnen aus der Vereinbarung mit dem Partnerunternehmen. Die Liegenschaft besteht aus den Tagebaugruben Rawhide und dem Betrieb Regent, der etwa drei Kilometer entfernt liegt. Eine Ressourcenschätzung gemäß NI43-101 wurde bereits in Auftrag gegeben. Die Mine befindet sich Gold-Silber-Gürtel Walker Lane in Nevada in einem Gebiet, in dem es mehrere historische Minen gab. Diese produzierten mehr als eine Mio. Unzen Gold. Rawhide wurde anfangs von Kennecott betrieben. Im Jahr 2019 kaufte EMX 19,9 Prozent von Rawhide Mining im Rahmen seiner strategischen Investitionen. Der Gedanke hinter diesen strategischen Investitionen ist es, Beteiligungen an Vermögenswerten mit möglichst baldigem Cashflow zu erwerben.

Kontinuierliche Produktion

Die Geschichte in diesem Mining-Distrikt reicht dabei weit zurück. Bereits 1906 entdeckte man Gold in der Rawhide-Liegenschaft. Von 1990 bis 2003 baute Kennecott im Tagebau Gold und Silber ab, nämlich 189.000 Unzen Gold und 1,9 Mio. Unzen Silber. Danach wurden durch Resthaufenlaugung bis 2010 weitere 188.000 Unzen Gold und 1,9 Mio Unzen Silber aus dem Boden geholt. Von 2011 bis 2019 lag die Produktion bei 189.000 Unzen Gold sowie 2,1 Mio. Unzen Silber.