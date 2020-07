DIC Asset bestätigt Prognose für 2020

DIC Asset hat am Mittwoch Zahlen für die erste Hälfte des laufenden Jahres vorgelegt. Der Immobilien-Konzern meldet einen Anstieg der Funds from Operations um 18 Prozent auf 50,6 Millionen Euro. Die Vermietungsleistung des ersten Halbjahres 2020 habe man um 55 Prozent auf 125.800 Quadratmeter gesteigert, so das Frankfurter Unternehmen. „Dabei stiegen v.a. im zweiten Quartal 2020 die Anschlussvermietungen stark an. Insgesamt lag das ...