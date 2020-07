Eine Hochzeit ist ein Event, zu dem das Brautpaar in der Regel viele Leute einladen möchte – von den Verwandten bis zu Freunden, Bekannten und Nachbarn. Es ist vor allem der Wunsch des Brautpaares, dass die Hochzeitsgäste an diesem besonderen Tag nicht nur verköstig werden mit irgendwelchen Speisen und Getränken. Es sollte schon etwas Besonderes sein das Hochzeitsessen für das Brautpaar und die Gäste. Dafür hat das Gourmet Kontor für jede Hochzeit ein Konzept parat. Es handelt sich hier um Cateringunternehmen. Ein Brautpaar kann dort ein individuelles Hochzeitsessen ordern. Geliefert wird das Essen dann wo auch immer sich die Hochzeitslocation befindet, ob am Strand oder an einem See, auf einer Anhöhe im Wald oder auf einem Schloss. Hausmannskost bekommen die Hochzeitsgäste hier mit Sicherheit nicht serviert. Es gibt inzwischen eine Reihe von Cateringunternehmen, die an der Börse notiert sind. Dieses Cateringunternehmen hat durchaus Potenzial sich auch auf der Börse notieren zu lassen. Ein Grund ist die Exklusivität der Speisen und des Services sowie das breite Portfolio, das von diesem Cateringunternehmen angeboten wird. Ein Beispiel für ein Cateringunternehmen, das sehr erfolgreich an der Börse agiert ist Catering International Services. Gehandelt wird die Aktie von diesem Unternehmen an der Pariser Börse.

Hochzeit Sketche sorgen für gute Party Stimmung

Die Hochzeit von zwei Menschen ist nicht nur ein Tag, der stark von Liebe und von Romantik geprägt ist. Es ist auch ein rauschendes Fest für die Gäste, die an diesem Tag die Liebe des Paares feiern, das an diesem Tag in den Ehestand übertritt. Das Brautpaar hat an diesem Tag aber auch einige Aufgaben. Hierzu gehört die Unterhaltung der Gäste. Denn diese kann man nicht einfach in einen Raum setzen und ihnen ein x-beliebiges Essen vorsetzen. Vor allem während der Zeit, in der sich das Brautpaar in der wunderschönen extra für diesen Tag gekauften Robe ablichten lässt vor einer wunderschönen Kulisse, müssen die Gäste in der Location beschäftigt werden. Es kommt natürlich auf die Tageszeit an, in der die Feier beginnt bzw. die Trauung stattfindet. Ein Abendprogramm, in das auch Braut und Bräutigam eingebunden sind, sollte es natürlich auch geben. Grund dafür ist: Neben der Freude die Verwandten, die Bekannten oder Freunde wiederzusehen überwiegt an einem solchen Tag bei den Gästen von einer Hochzeit auch der Wunsch unterhalten zu werden. In den meisten Fällen ist es auch, dass sich die Verwandten, Freunde und Bekannte von Braut und Bräutigam gegenseitig nicht kennen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass es auch „Vermittlungsstellen“ bzw. „Berührungspunkte“ gibt auf diesem rauschenden Fest. Diese sorgen für ein näheres Kennenlernen. Denn schließlich wird man sich da es nun eine Verbindung gibt – nämlich Braut und Bräutigam – in der Regel auch öfters sehen. Braut und Bräutigam sollten zudem dafür sorgen, dass ihre Hochzeit – also das Fest der Liebe – den Gästen noch lange in positiver Erinnerung bleibt.