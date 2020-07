Dow Jones Index – Alle fahren nach Washington

Dow Jones Kurs

Die Kritik an den großen Technologieunternehmen nimmt immer mehr zu. Kritiker werfen den Unternehmen vor ihre Marktmacht und Geschäftspraktiken zu missbrauchen und somit keinen freien Wettbewerb erlauben. Einige offene Fragen könnten in diesem Zusammenhang auch kartellrechtlich untersucht werden. Experten zufolge hat die Coronavirus-Pandemie die bestehenden Probleme weiter verschärft, da die Konkurrenten ausgelöscht und das Geschäft weiter in Richtung der bereits starken großen Technologieunternehmen mangels Alternativen gelenkt wurde.

Eine künftige striktere Regulierung dieser Unternehmen würde schwierigere Zeiten für die großen Technologieunternehmen bedeuten. Bisher fielen die Anhörungen oder eventuelle Strafen jedoch glimpflich aus. Höhere Steuern für Technologieunternehmen, wie sie derzeit in Europa diskutiert werden könnten ebenfalls ein neues Instrument der US-Regierung werden. Ob der Steuersatz eines Unternehmens um ein paar Prozentpunkte steigt oder sinkt, ist für die Gesamtentwicklung dieser Unternehmen jedoch weniger wichtig, als wenn Amazon oder Google mit neuen, strengen Regeln für die Einstufung von Produkten konfrontiert werden.

Fed-Sitzung

Heute Abend um 20:00 Uhr steht dann noch die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank an. Die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Erklärung in diesem Monat keine größeren Veränderungen widerspiegeln wird, da die Zinssätze auf ihrem derzeitigen Niveau gehalten werden sollten. Am Dienstag wurde bereits bekannt, dass die Federal Reserve plane ihrer Notfallkreditfazilitäten bis zum Jahresende verlängern werde. Bisher war das Ablaufdatum dieses Programmes auf den 30. September terminiert.

US 30 Index Chart

Aus dem Chartverlauf ergibt sich seit Wochenbeginn wenige neue Erkenntnisse. Weiterhin bewegt sich der US 30 innerhalb des Retracements von 25.417 – 27.178 Punkten. Gestern wurde hierbei das 50 % Retracement bei 26.297 Punkten erreicht. Der aktuelle Widerstand aus dem 1h-Chart liegt weiter bei 26.699 Punkten. Ein Bruch dieser Zone könnte eine Rally in Richtung 27.176 Punkten ermöglichen. Die nächste wichtige Unterstützungsmarke unter dem Tagestief bei 26.297 Punkten liegt bei 25.993 Punkten.

Quelle: CMC Markets Plattform 29.07.2020

