Bierbrauer trotz zunehmenden privaten Konsum weiter in der Krise

Wer den passen Beerpong Tisch gefunden hat, der kann dann auch seiner Freizeitbeschäftigung – dem Trinkspiel frönen. In der Coronakrise war dieses Spiel sicherlich eines der beliebtesten Freizeitaktivitäten im heimischen Garten, das natürlich mit entsprechendem Abstand und unter Einhaltung der jeweils aktuellen Kontaktbeschränkung auch ohne Probleme gespielt werden konnte. Ganz nebenbei kurbelten die Freizeit-Trinkspielenden ein bisschen dem Umsatz der Bierbrauer an, die unter der Coronakrise auch schwer gelitten haben. Die Coronakrise bescherte den Bierbrauern ab Mitte März 2020 nämlich einen herben Umsatzeinbruch. Denn ab Mitte März 2020 mussten in Deutschland Restaurants, Kneipen, Bars und Discotheken schließen. Erst ab Mitte Mai 2020 dürften die Restaurants und später die Kneipen und Bars in den meisten Bundesländern wieder öffnen. Die Umsätze, die Jahr für Jahr auf den Volksfesten generiert werden, gehen den Brauereien in diesem Jahr aber auch verloren. Denn bis Ende Oktober sind bundesweit die großen Volksfeste abgesagt. Und auch größere private Feiern, wo sonst reichlich Bier fließt, dürfen nicht in einem zu großen Rahmen stattfinden. Ein Beispiel: Der dänische Brauerei-Konzern Carlsberg hatte während der Coronakrise ein Minus von 21 Prozent zu verkraften. Der Deutsche Brauer-Bund fand durch eine Umfrage unter den Mitgliedern inzwischen heraus, dass 87 Prozent der Betriebe damit rechnen, dass sie ihre Mitarbeiter wohl in Kurzarbeit schicken müssen, Fast 20 Prozent der Brauereien gehen davon aus, dass Entlassungen drohen. Auch die Aktien an den Börsen gingen in den Keller.

Beerpong Tisch Kaufen worauf achten?

Da nicht jeder einen Garten zur Verfügung hat, aber wenigstens einen Keller, hat man sich für das Trinkspiel Beerpong etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar gibt es auch Beerpong Tische. Diese sind klappbar und können überall zu jederzeit aufgestellt werden. Erhältlich sind Beerpong Tische auch in Deutschland. Denn das Trinkspiel, das aus den USA stammt, wird in Deutschland immer beliebter. Vor allem ist der Beerpong Tisch eine sehr gute Lösung für Studenten- bzw. WG-Partys. Da die Auswahl an Beerpong Tischen sehr groß ist, muss man beim Kauf schon auf einiges achten. Der Vorteil von einem Beerpong Tisch ist, dass dieser leicht zu reinigen geht. Wird bei diesem Trinkspiel Bier auf dem Esszimmertisch oder dem Wohnzimmertisch verschüttet, dann erleidet das Material in der Regel einen Schaden. Der Beerpong Tisch besteht aus einem Material, das leicht zu reinigen geht. Zudem spendet das Design von einem dafür extra ausgelegten Untergrund auch einen weiteren Spaßfaktor bzw. gibt es Gefühl von Fun und Sport.