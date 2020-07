Wo kann man überall Book of Ra spielen?

Book of Ra ist ein Automatenspiel von Novoline, das die Spieler zurück ins alte Ägypten entführt. Das Automatenspiel besteht aus thematischen Symbilder, einer sehr schönen Grafik und aus einer mystischen Musik. Es handelt sich bei diesem Automatenspiel um einen der großen Klassiker unter den Slots, der viele Menschen schon seit vielen Generationen begeistert und über Generationen hinweg in einem Haushalt gespielt werden kann. Der Slot enthält jede Menge Spannung und auch die Möglichkeit von einer ganzen Reihe von tollen Gewinnen. Von Book of Ra gibt es eine Basisversion und eine Deluxe-Version. Darüber hinaus gibt es noch die Version Book of Ra 6. Gespielt werden kann Book of Ra auch auf dem Smartphone und auf dem Tablet. Auf den Markt gekommen ist der Slot Book of Ra im Jahr 2009. Gleich wurde dieser Slot zum Kultspiel. Denn sowohl ältere, wie auch jüngere Spieler können sich für das farbenfrohe Spiel begeistern. Der Slot ist sowohl etwas für erfahrene Spieler, wie auch für Spieler, die gerade erst mit dem Automatenspielen begonnen haben.

Hinter dem Anbieter – Novoline – steckt ein börsennotiertes Unternehmen, Novomatik. Schon 2017 hatte der Mutterkonzern seinen Börsengang geplant. Wegen damals unklarer Zukunftsaussichten in der Glücksspielszene zog Novomatik damals seine Pläne zurück. Inzwischen dank der neuen Gesetzeslage ist Novomatik sehr erfolgreich an der Börse unterwegs. Das sind nun für Anleger auf dem Börsenparkett die Gründe dafür, die dafür sprechen, dass man in diese Aktien investieren sollte:



Darum geht es im Spiel – das fesselt die Spieler:

Es geht in diesem Slot um eine virtuelle Jagd durch das Tal der Könige und eben auch um geheimnisvolle Bücher. Book of Ra beinhaltet auch Wild Symbole und Scatter-Symbole. Das Besondere an diesem Slot-Klassiker sind die Freirunden, die man erhalten kann als Spieler. Dazu kommt es, wenn drei oder mehr Scatter-Symbole erscheinen. In diesem Fall kann der Spieler ganze 10 Runden gratis spielen. Das Scatter-Symbol ersetzt alle anderen Symbole.

Symbole im Automatenspiel

Ein sehr wichtiges Symbol bei Book of Ra ist der Forscher.

Dieses Symbol wirft sehr hohe Gewinne ab. Es reichen schon zwei Forscher –Symbole aus, um einen wirklich satten Gewinn zu erhalten. Viele Spieler bezeichnen dieses Symbol auch als Cowboy oder als Indiana Jones. In Wahrheit soll es sich allerdings um ein Abbild des britischen Ägyptologen Howard Carter handelt. Dieser entdeckte im Jahr 1922 das Grab des Tutenchamun mit seinen unsäglichen Schätzen.