Corona Pandemie in Florida

Auch die Aktienkurse erlebten eine Berg- und Talfahrt seit den Menschen bewusst wurde, dass der Coronavirus kein normaler Grippevirus ist. In den USA befinden sich die Börsenentwicklungen inzwischen in Phase 3. Anfänglich – Ende Januar bis zum 19. Februar – war ein Anstieg der Kurse zu verzeichnen. Nichts deutete darauf hin, dass Corona Einfluss haben könnte auf die Kurse. Allerdings sackten die Kurse bis zum 23. März 2020 um 34 Prozent ab. Danach stiegen die Kurse wieder, allerdings langsamer als die letzten Monate und Jahre üblich. Dieser Trend hält bis heute an. Die bis heute dauernde Aufwärtsbewegung an den US-Börsen bewegt sich seit dem 24. März 2020 bis heute in einem Rahmen von 42 Prozent. Jede dieser Phasen war dabei stark geprägt von bestimmten Nachrichten, auf die die US-Börsen mit ein bisschen Verzögerung reagierten. Die erste dieser Phasen – also der Abwärtstrend an den Börsen – setzte ein, als die Weltgesundheitsorganisation das Coronavirus zu einer „gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite“ erklärt hatte. Die zweite Phase an den US-Börsen setzte ein, als es erstmals eine größere Anzahl von gemeldeten Corona-Fällen außerhalb von China gab und es in vielen Ländern der Welt zu Lockdowns und zu Einstellung von Produktionen kam und die WHO Corona erstmals an Pandemie bezeichnete. Die Erholungsphase an der US-Börse setzte dann ab dem 24. März 2020 ein. Vorausgegangen war am Tag zuvor die Ankündigung der US-Notenbank Federal Reserve die Zinssätze auf praktisch Null zu senken. Zudem unterzeichnete US-Präsident Trump einige Tager später den zwei Billionen Dollar schweren Coronavirus Aid Relief and Economic Security (CARES) Act. Ob der derzeitige Trend an den US-Börsen anhält, kann keiner sagen. Wesentlich wird dies davon abhängen, wie hoch die Fallzahlen sich weltweit entwickeln, ob die Produktionen wieder bald angefahren und ob und wann ein Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden wird.

Corona-Auflagen bzw. –Beschränkungen wurden viel zu früh gelockert

In den USA verbreitet sich der Coronavirus besonders rasant. Täglich werden aktuell noch immer Zehntausende Neuinfektionen gemeldet. Inzwischen melden sich kritische Stimmen – auch vonseiten der Republikaner. Auch viele Gesundheitsexperten führen die Lage darauf zurück, dass viele Corona-Auflagen bzw. –Beschränkungen zu früh wieder gelockert wurden. Von der Pandemie besonders betroffen sind die Bundesstaaten im Südwesten, im Süden und im Westen. Auch der US-Bundesstaat Florida ist stark betroffen.