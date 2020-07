Ätherische Öle als Alternative sehr gefragt – auch an der Börse

Die Verwendung von Kurkuma Öl in der Ayurveda hat vor allem in Indien eine sehr große Bedeutung. Viele Menschen in Indien vertrauen einzig auf die Heilwirkung der ätherischen Öle. In einer Zeit, in der die Welt von einer schweren Pandemie heimgesucht wird – dem Coronavirus – flüchten sich auch immer mehr Menschen außerhalb von Indien hin zur Alternativmedizin. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich. Den meisten Menschen geht es darum ihr Immunsystem zu stärken in dieser Zeit. In dieser Krisenzeit hatten einige Hersteller von ätherischen Ölen es geschafft nicht so große Verluste zu erleiden. Dies zeigt sich vor allem an den wenigen Aktienkursen von Herstellern von ätherischen Ölen, die bereits börsennotiert sind. Deren Aktien gehörten zu den wenigen Aktien von Unternehmen, die kaum etwas an Wert verloren, als mit dem Beginn der Coronakrise die Kurse an den Börsen fast ins Bodenlose stürzten. Einige Unternehmensaktien haben sich bis heute nicht von diesem Absturz ab Mitte März 2020 erholt. Anleger, die schon zuvor in Aktien von Unternehmen investiert hatten, die alternative Medizin, darunter eben auch ätherische Öle anboten, haben die Börsenkrise sehr gut überstanden. Inzwischen haben sich die Börsen etwas erholt. Gerade diese Krise zeigt aber: Die Investition in Unternehmen, die ätherische Öle herstellen, hat durchaus Potenzial. Zudem hielten und halten sich viele Menschen gerade in Indien in dieser Krise an der vor allem in diesem Land stark verwurzelten ayurvedischen Heilkunst fest – und vor allem das unter anderem antiviral wirkende Kurkuma Öl ist wohl ein fester Bestandteil dieser Heilkunst.

Kurkuma Öl – heilig und heilend

Vielen ist Kurkuma nur als Gewürz bekannt. Kurkuma, auch Gelber Ingwer genannt, ist eine Pflanzenart, die in Südasien heimisch und auch in den Tropfen kultiviert wird. Hierzulande wird Kurkuma zum Würzen von Speisen aus dem asiatischen Raum verwendet, die nachgekocht werden. Verwendet werden kann Kurkuma auch als Färbemittel und in Form von ätherischem Öl. Diese Verwendung von Kurkuma geht zurück auf die ayurvedischen Lehren, die aus Indien stammen. Im Rahmen der Ayurveda ist Kurkuma heilig bzw. häufig verwendet, da es viele positive Eigenschaften hat. In Indien wird Kurkuma auch im Rahmen von religiösen Zeremonien eingesetzt.