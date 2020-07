Kurz vor den Quartalszahlen von Aurelius, die am 13. August auf der Agenda stehen, kommt Leben in den Aktienkurs. Heute klettert das Papier auf bis zu 13,84 Euro und liegt aktuell mit mehr als 5 Prozent im Plus bei 13,79 Euro. Nachrichten vonseiten des Unternehmens sind heute bisher nicht zu sehen. Allerdings zeigt ein Blick auf den Chart der Aurelius Aktie positive Impulse für das Papier. So konnte der Aktienkurs, der zuletzt auf ...