Magnesium steht hoch im Kurs – im wahrsten Sinne des Wortes

Nun das klar ist, wie wichtig Magnesium für den Körper ist und wie schlecht sich ein Magnesiummangel bemerkbar machen kann, wird auch bewusst, warum es so viele Hersteller gibt, die Magnesium in ihrem Nahrungsergänzungsmittel-Portfolio haben. Es gibt kaum einen solchen Hersteller, der diesen Mineralstoff nicht in Form von Kapseln, Tabletten oder Pulver anbietet. Die Umsätze, die im Nahrungsmittelergänzungsbereich jährlich generiert werden, sind sehr hoch. Schon seit einigen Jahren steigen die Umsätze stetig. Die Steigerungen liegen im Bereich von vier bis sechs Prozent in den letzten Jahren. Und auch für die Zukunft prognostizieren Experten dieser Branche hohe Umsätze. Dies lockt natürlich auch die Anleger an, die gerne in ihrem Aktiendepot auch einige Aktien von einem Hersteller für Nahrungsergänzungsmittel liegen haben. Die Branche ist vor allem eines – recht krisenresistent. Bewiesen hat sie dies erst kürzlich im März und April 2020, als andere Aktienwerte durch die beginnende Corona-Pandemie fast ins Bodenlose stürzten.

Magnesiummangel verhindern geht ganz einfach

Bei Magnesium handelt es sich um einen für den Menschen lebensnotwendigen Mineralstoff. Ein gesunder menschlicher Körper verfügt über 25 Milligramm Magnesium in den Körperzellen bzw. in Knochen und Zähnen. Der Anteil des natürlicherweise im Körper enthaltenen Magnesiums in den Zähnen und den Knochen macht alleine schon 60 Prozent aus. Der Rest findet sich in den Muskeln bzw. im Muskelgewebe. Diese augenscheinlich geringe Menge an Magnesium ist für den Körper ausreichend, dass der Körper richtig funktioniert und es zu keinem Magnesiummangel kommt. Der menschliche Stoffwechsel kann ohne diesen Mineralstoff nicht funktionieren. Magnesium ist im Körper an mehr als 300 Enzymreaktionen beteiligt – von der Zellerneuerung bis zur Immunreaktion. Vor allem ist dieser Mineralstoff wichtig für die Durchlässigkeit und Stabilität der Zellmembranen und beeinflusst auch die Nervenreize.