Nahrungsergänzungsmittel boomen, auch an der Börse

Q10 Präparate und auch andere Nahrungsergänzungsmittel erleben derzeit einen ungeahnten Boom. Grund dafür ist, dass unter der Menschheit ein wahrer Wettlauf entbrannt ist offenbar, wer sich am gesündesten ernährt. Allerdings ist nur bei einer Reihe von recht schweren Erkrankungen eine zusätzliche Zufuhr von Q10 tatsächlich spürbar. Einige der Unternehmen, die Nahrungsmittelergänzungen anbieten, haben inzwischen sogar den Schritt an die Börse gewagt. Die Kurswerte der Aktien brachen Mitte März 2020 im Zuge des Beginns der Corona-Pandemie auf der ganzen Welt zwar ein, haben sich inzwischen aber erholt. Es war vor allem die Unsicherheit der Menschen, die normalerweise die Produkte kaufen, wie es weitergeht im Lockdown bzw. was danach kommt, was letztlich deren Geldbeutel geschlossen hielt und die Umsätze der Unternehmen einbrechen ließ. Aktuell hat sich die Situation allgemein etwas beruhigt. Den Menschen ist klargeworden, dass sie mit Corona wohl eine Zeitlang leben müssen und arrangieren sich gerade mit der Situation. Einige der Kurse von Anbietern für Nahrungsergänzungsmitteln sind nach der allgemeinen Beruhigung in der Bevölkerung und der Aufhebung von zahlreichen Kontaktbeschränkungen sogar in die Höhe geschnallt. Denn immer mehr Menschen möchten sich in der Coronakrise gesund ernähren und sich ein Mehr an Vitaminen etc. zuführen.

So wirkt Q10 in den Zellen und so nimmt man es auf

Q10 ist ein Coenzym und verwandt mit den Vitaminen K und E. Für die Energieversorgung ist das Coenzym aus diesem Grund sehr wichtig und unersetzlich. Q10 schützt vor allem die Gefäße, aber auch die Nerven. Und dies befähigt Q10 hochdosiert auch bei Nervenkrankheiten helfen zu können, wenn ein solches Präparat regelmäßig eingenommen wird. Forschungen haben sogar ergeben, dass Q10 ein schnelles Voranschreiten von Parkinson verhindern kann. Das Coenzym hat zudem eine antioxidative Wirkung. Diese Wirkung wird vor allem von der Kosmetikindustrie genutzt, um Faltencremes mit diesem Coenzym zu bewerben. Deren Wirkung beruht auf dem Schutz von Lipoproteinen vor Schädigungen durch freie Radikale. Diese Fette sind auch in den Bausteinen der Zellwände enthalten. Aus diesem Grund wirkt Q10 auch zellschützend, da ein frühzeitiger Zerfall der Zellen verhindert wird. Eine Rolle spielt gerade bei Hautzellen der Stoffwechsel. Auch dieser wird von Q10 angeregt.