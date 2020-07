Starbucks legt nach Zahlen zu!

Insgesamt muss Starbucks wegen der Corona-Pandemie für das dritte Quartal rote Zahlen ausweisen. Es schlägt ein Verlust von 678,4 Mio. US-Dollar zu Buche, nach einem Quartalsgewinn von 1,37 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Das Ergebnis je Anteilsschein verschlechterte sich von plus 1,12 auf minus 0,58 US-Dollar. Der Umsatz ging um satte 38 Prozent auf 4,2 Mrd. US-Dollar zurück, das lag aber über den Erwartungen von 4,06 Mrd. US-Dollar. Zur Überraschung wagte das Unternehmen eine Prognoseanhebung und rechnet nun mit einer Gewinnspanne je Aktie für 2020 zwischen 0,83 bis 0,98 US-Dollar.

Ausblick angehoben

Unbestritten steckt Starbucks seit Mitte 2019 übergeordnet in einem intakten Abwärtstrend, bei genauerem hinsehen auf die letzten Wochen tendiert der Wert in einem zwischengeschalteten Aufwärtstrend, der allerdings eine bärischen Flagge sein könnte. Die Folge wären bei einem Rücksetzer unter 72,50 US-Dollar weitere Abschläge in Richtung 70,00 und darunter auf den Support um 68,36 US-Dollar. Sollten sich Börsianer allerdings entschließen die Starbucks-Aktie mindestens über ein Niveau von 77,35 US-Dollar anzuschieben, könnten rasch Gewinne an 80,00 US-Dollar einsetzen. Darüber würden die Junihochs bei 83,56 US-Dollar in den Fokus der Investoren rücken.