CBD darf jetzt auch an der Börse boomen

Weg von konventionellen Präparaten gegen Krebs und Schmerzen und hin zu alternativen Präparaten, die auf natürlicher Basis beruhen – so lautet seit einigen die Devise. Selbst Ärzte, die Krebs- und Schmerzpatienten behandeln, vor allem Homöopathen, setzen vermehrt auf alternative Präparate wie CBD Öl. Gerade im Rahmen der Schmerztherapie ist es üblich, dass Ärzte bzw. die Homöopathen die Präparate verabreichen und die Dosierung festsetzen. Eine Selbstbehandlung ist hier eher selten. Eine ganze Reihe von Unternehmen bieten inzwischen CBD Öl an, das hochwirksam ist. Einige dieser Unternehmen sind sogar inzwischen börsennotiert. Allerdings ist deren Zahl sehr gering – hierzulande wenigstens. In den USA sieht es schon anders aus. Doch auch hier ist die Zahl der Unternehmen, die Cannabisprodukte anbieten, eher überschaubar. Allerdings könnte viele Unternehmen gerade in den USA dazu bewegen an die Börse zu gehen, weil CBD bzw. Hanf dort nicht mehr im Rahmen der Drogengesetze mit Marihuana gleichgesetzt wird. Cannabis gilt in den USA als Kulturpflanze. Kein anderer Markt hat in den letzten Jahrzehnten so von geänderten Gesetzen weltweit und von der öffentlichen Akzeptanz profitiert, wie CBD. Während die Gesellschaft dies schon lange wünschte, musste führenden US-Politikern und bei anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in den USA erst um Akzeptanz geworben werden, damit diese ihre Haltung gegenüber diesem Thema änderten.

CBD Öl hilft sogar bei Krebs und Schmerzen

CBD oder Cannabidiol ist ein Cannabinoid, das gerne noch immer mit THC verwechselt wird. Grund dafür ist, dass beide Cannabidiode aus Cannabis gewonnen werden. THC geriet allerdings in den 1970er Jahren stark in Verruf, da es viele Menschen in die Abhängigkeit führte und sogar Todesopfer forderte. Dies war auch der Grund, warum die Forschungen in Hinsicht auf CBD in den 1970er Jahren ins Stocken gerieten. Es war vorrangig die Wirkung von THC zu erforschen. CBD geriet lange in Vergessenheit. Dies hat sich nun geändert. Denn die Alternativmedizin hat CBD wieder aufgegriffen. Es wurden inzwischen überraschende Erkenntnisse über dieses Cannabidiod zusammengetragen. Die wohl wichtigste Entdeckung war, dass CBD positiv auf das Endocannabinoid-System wirkt. Das Endocannabinoid-System ist Bestandteil des menschlichen Nervensystems und unter anderem für die Schmerzlinderung und für das Immunsystem verantwortlich. Und genau hier setzt die Wirkung von CBD Präparaten wie CBD Öl oder CBD Kapseln an.