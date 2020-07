Der allgemeine Aufwärtstrend an den Börsen ist nach Ansicht der Analysten der Baader Bank weiter intakt – auch dank vieler positiver Überraschungen bei den Quartalszahlen. Obwohl eine größere Korrektur in absehbarer Zeit notwendig sei, könnte dies ein guter Zeitpunkt sein, Positionen nachzukaufen.

Die Top-Picks der DACH-Region von Baader Bank Equity Research Name ISIN Branche Kursziel (in Euro) All For One Group DE0005110001 IT-Services 58,00 AlzChem Group AG DE000A0AHT46 Chemie 26,50 ANDRITZ AT0000730007 Kapitalgüter 42,00 B.R.A.I.N. Biotechnology DE0005203947 Biotechnologie 17,50 BASF SE DE000BASF111 Chemie 63,00 BKW AG CH0130293662 Versorger 102,00 Burckhardt Compression CH0025536027 Kapitalgüter 334,00 Deutsche Industrie REIT DE000A2G9LL1 Immobilien 24,00 Nestlè CH0038863350 Lebensmittel 108,00 PSP Swiss Property CH0018294154 Immobilien 110,00 Schweiter Technologies CH0010754924 Kapitalgüter 1.208,00 Westwing DE000A2N4H07 Konsumgüter 20,00

In die Top-Picks der Baader Bank schafft es das Chemieunternehmen AlzChem Group aus dem oberbayerischen Trostberg. AlzChem-Produkte finden Anwendung sowohl als Dünger in der Landwirtschaft, als Inhaltsstoff in der Pharmaindustrie oder in der Metallurgie. Dieses breite Portfolio hilft dem Unternehmen durch die Covid-Krise. Die Aktie sei deshalb beim aktuellen Niveau um die 18 Euro unterbewertet (Kursziel: 26,50 Euro). Die Dividendenrendite von rund vier Prozent machten das Papier zusätzlich interessant.

Ebenfalls neu aufgenommen in die Top-Picks wurde die B.R.A.I.N Biotechnology, ein mittelständischer Entwickler von Biotechnologie für die Chemie-, Pharma-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Ein Unternehmen, dass auch Klaus Brune, Leiter des Börsenressorts beim Platow-Verlag, auf dem Zettel hat. „Sehr gute, vielversprechende Ansätze, aber die PS wurden bislang nicht auf die Straße gebracht“, urteilt er im Gespräch mit wallstreet:online. „Ich habe das Gefühl, der frühere Vorstandschef, Jürgen Eck, der zuvor Technischer Direktor bei dem Unternehmen war, hatte genau das Problem: Er verstand seinen Job (im Bereich der Forschung und Entwicklung), schaffte es aber nicht, daraus gewinnbringende Produkte zu machen.“

Die Experten der Baader Bank glauben, dass nach der Umstrukturierung unter dem neuen CEO Adriaan Moelker die Forschung und Entwicklung von B.R.A.I.N schneller zu marktreifen Produkten führen werden. Das langfristige Potenzial überzeugt die Analysten, die ein Kursziel von 17,50 Euro ansetzen (Aktueller Kurs: 8,10 Euro/ 29.07.).

Klause Brune vom Platow-Verlag ist dagegen noch zurückhaltend. „Moelker kommt aus dem Enzyme-Geschäft (Flint Group, AB Enzymes GmbH) und kennt sich im Vertrieb der industriellen Biotechnologie aus – vielleicht ein Hoffnungszeichen für die Zwingenberger. Aber derzeit würde ich erst noch einmal operative Erfolge abwarten, die er noch liefern muss.“

Der Online-Händler Westwing aus München gehört für die Baader-Analysten ebenfalls ins Depot. Die Corona-Pandemie hat das Geschäft mit Möbeln, Deko- und Haushaltsprodukten befeuert. Der Aktienkurs hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht.

Die Experten überzeugt das Umsatzplus von fast 50 Prozent im ersten Halbjahr 2020. Das Unternehmen habe sich dem neuen Geschäftsumfeld gut angepasst und biete inzwischen Produkte für das Homeoffice an. Das Kursziel liegt bei 20 Euro, deutlich über dem aktuellen Kurs von 13,60 Euro (29.07.).

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion