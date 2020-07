Thomas Adolph von gesetzlichekrankenkassen.de im Interview

Bei der großen Auswahl an Anbietern und Leistungen ist die Entscheidung für oder gegen eine Gesetzliche Krankenkasse gar nicht so einfach. Deshalb bieten Vergleichsportale wie gesetzlichekrankenkassen.de Hilfe bei der Auswahl an. Wir haben uns mit Gründer Thomas Adolph darüber unterhalten, worauf Kunden Wert legen, wie guter Service aussieht und worauf man beim Wechsel achten sollte.