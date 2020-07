Charttechnisch befindet sich die Aktie von Barrick Gold in einer hoch interessanten Situation. Gerade erst ist der Rohstoff-Titel über das Mehrjahreshoch bei 28,50 Euro stabil ausgebrochen - da stellt sich bereits die Frage, ob dieses charttechnische Kaufsignal halten wird. In den letzten beiden Tagen ging es für die Goldminen-Aktie bis auf 30,20 Dollar nach oben, erreicht am Montag. Doch schon der Dienstag brachte auf ...