In wenigen Tagen (genauer gesagt am 06.08.) ist die Veröffentlichung der frischen Quartalsergebnisse geplant. Spätestens dann muss das Unternehmen unter fundamentalen Aspekten Farbe bekennen. Aus charttechnischer Sicht arbeitet die Aktie bereits jetzt an einer Bodenbildung; mit ersten Achtungserfolgen, wie schon ein flüchtiger Blick auf den Chart zeigt.

In den letzten Wochen erwies sich der Bereich um 8,0 CAD als tragfähige Unterstützung. Mehrere Versuche scheiterten, die Aktie über einen Bruch dieser wichtigen Marke in Bedrängnis zu bringen. So weit, so gut.