Die Aktie von The Scotts Miracle-Gro erlebt am heutigen Mittwoch (29.07.) bislang ein kleines Kursfeuerwerk. Das Unternehmen präsentierte starke Daten für sein drittes Geschäftsquartal des laufenden Fiskaljahres. Auf die Quartalszahlen gehen wir in der nächsten E-Mail-Ausgabe detailliert ein, möchten an dieser Stelle zunächst einen Blick auf die aktuelle Charttechnik werfen, die sich aufgrund des kleinen Kursfeuerwerks gegenwärtig mehr als spannend präsentiert…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu The Scotts Miracle-Gro vom 18.06.2020 hieß es unter anderem „[…]Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Aktie noch immer in einer Konsolidierung. Bislang spielt sich das Ganze oberhalb von 125,0 US-Dollar ab. Solange die 125,0 US-Dollar halten, ist alles im grünen Bereich. Nur darunter sollte es nach wie vor nicht gehen, anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite müssen die Widerstände bei 140,0 US-Dollar und 150,0 US-Dollar übersprungen werden. Bislang lässt sich die Konsolidierung zudem in das Korsett einer bullischen Flaggenformation (grün) pressen. Diese Formationen werden gern einmal über die Oberseite aufgelöst… Es bleibt aber abzuwarten, ob es auch in diesem Fall so sein wird. Aus charttechnischer Sicht gilt: Über die 150,0 US-Dollar muss die Aktie, unter die 125,0 US-Dollar darf sie nicht.“

In einer ersten Reaktion auf die starken Daten schoss die Aktie auf knapp 167 US-Dollar, kommt nun allerdings ein wenig zurück. Das satte Tagesplus führte auch dazu, dass es der Aktie gelang, den massiven Widerstand bei 150,0 US-Dollar zu pulverisieren. Damit ist der Weg nun auf der Oberseite frei. Die Tür steht sozusagen offen. Die knackige Zwischenrally könnte nun natürlich Gewinnmitnahmen provozieren. Vor diesem Hintergrund wäre es eminent wichtig, wenn sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 150,0 US-Dollar abspielen würden. Sollte es darunter gehen, würde sich das Kaufsignal wieder neutralisieren. Sollte es in der aktuellen Konstellation sogar unter die 140,0 US-Dollar gehen, muss die Lage insgesamt neu bewertet werden.