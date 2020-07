WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch das sechste Mal in Folge mit Verlusten geschlossen. Der ATX sank um 1,00 Prozent auf 2208,05 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,96 Prozent hinab auf 1129,13 Einheiten.

Anleger dürften am heutigen Abend den Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), weniger aufgrund des Ergebnisses als wegen der darauffolgenden Pressekonferenz, mitverfolgen. Am Markt geht man nämlich davon aus, dass der Leitzins in den USA unangetastet bleibt. Allerdings könnte sich Notenbankchef Jerome Powell zur wirtschaftlichen Lage der USA äußern und Impulse setzen.