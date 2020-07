Total muss 8 Milliarden Dollar abschreiben - Schwacher Öl- und Gasmarkt

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Ölkonzern Total muss eine Riesensumme abschreiben: Um 8,1 Milliarden US-Dollar korrigiert das Unternehmen seine Vermögenswerte nach unten.

Der Grund sind die schwachen Öl- und Gasmärkte, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Paris mit. Die Corona-Pandemie hat die Nachfrage nach den Rohstoffen belastet, was die Preise getroffen hat. Vor Total hatten BP und Royal Dutch Shell massive Abschreibungen angekündigt.

Total hatte zuletzt für das erste Geschäftsquartal einen Gewinneinbruch verkündet und seine Investitionen zusammengestrichen./fba/jsl