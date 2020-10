29.07.2020 / 19:32 CET/CEST

Pressemitteilung



Orascom Development Holding ernennt Omar El Hamamsy per 1. September 2020 zum neuen CEO und reorganisiert das Executive Management Team

Altdorf, 29. Juli 2020 - Der Verwaltungsrat von Orascom Development Holding (ODH) gibt die Ernennung von Omar El Hamamsy zum Chief Executive Officer (CEO) per 1. September 2020 bekannt. Herr El Hamamsy wechselt von McKinsey & Company, wo er als Senior Partner im Nahost-Büro und zuvor im belgischen Büro tätig war, zu ODH. In seinen 18 Jahren bei McKinsey leitete er viele Praxisgruppen, darunter Reisen und Transport. In der Mandatsarbeit lag sein Schwerpunkt auf der Leitung umfassender Transformationsprojekte multinationaler Unternehmen im Nahen Osten und in Europa. Er arbeitete zudem an einer Reihe von grenzüberschreitenden Akquisitionen und Integrationen für diese Unternehmen. Seine Kunden bei McKinsey waren in vielen Sektoren tätig, und er unterstützte sie bei Themen wie Strategie, Organisation, Verkauf und Marketing, operativer Betrieb und Finanzen. Bevor Herr El Hamamsy zu McKinsey kam, arbeitete er sechs Jahre lang bei AT&T's Bell Labs in den USA, wo er ein globales Ingenieurteam für die Entwicklung drahtloser Produkte leitete. Er verfügt über einen Master-Abschluss der Universität Stanford.

Omar El Hamamsy ist Mitglied des regionalen Verwaltungsrats von "Injaz Al-Arab" (Mitglied von "Junior Achievement Worldwide"), einer gemeinnützigen Organisation mit Schwerpunkt auf Jugendbildung, und leitet dessen Betriebsausschuss.



Samih Sawiris, exekutiver Präsident von ODH, sagte: "Nach einem gründlichen und rigorosen Suchprozess freuen wir uns, Omar El Hamamsy als neuen CEO an Bord willkommen zu heissen. Er verfügt über ausgezeichnete Geschäftserfahrungen und den Antrieb, uns dabei zu helfen, unseren Turnaround fortzusetzen und ODH auf die nächste Wachstums- und Entwicklungsstufe zu bringen. Omars 18-jährige Tätigkeit bei McKinsey war von herausragenden Leistungen geprägt. Er hat bemerkenswertes Talent und ein gesundes Urteilsvermögen in dem, was er tut, bewiesen. Der Verwaltungsrat und ich haben volles Vertrauen, dass er die richtige Person ist, um ODH in die Zukunft zu führen, und wir freuen uns darauf, in den nächsten Jahren mit ihm und dem Management Team zusammenzuarbeiten, um das aussergewöhnliche Wachstum unseres Unternehmens fortzusetzen".