Warum ausgewogene Anleihenstrategien weiterhin sinnvoll sind

Ausgewogene Strategien kombinieren zinssensible Anlagen mit Kreditanlagen (Bonitätsrisiko) in einem einzigen Portfolio. Dieser Ansatz kann Managern helfen, das Wechselspiel zwischen Zins- und Kreditrisiko in den Griff zu bekommen und bessere Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie sich bei veränderten Bedingungen verschlanken können.

Auf diese Weise können hohe Erträge auf der einen Seite des Portfolios dazu beitragen, Schwächen auf der anderen Seite auszugleichen. Das war der Fall, als die Kapitalmärkte im März einen starken Einbruch verzeichneten. Während die Erträge für einige einkommensgenerierende Vermögenswerte – wie Schwellenmarktanleihen und verbriefte Vermögenswerte – um mehr als 20 % zurückgingen, profitierte der Bloomberg Barclays US Intermediate Treasury Index von einer Flucht in Sicherheit, die die monatlichen Erträge auf über 5 % anhob. Bei ausgewogenen Anleihenstrategien trugen die Allokationen in Staatsanleihen dazu bei, den breiteren Marktabschwung abzuschwächen.