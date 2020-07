Pictet AM: Wie sich die digitalen Revolution durch COVID-19 beschleunigt

Eine Yogaeinheit am Morgen, acht Stunden am Schreibtisch (und Einkaufen in der Mittagspause), dann Treffen mit Freunden am Abend. Bis vor kurzem ein ganz normaler Arbeitstag, wie er überall auf der Welt so oder ähnlich abgelaufen sein könnte. Jetzt, in Zeiten von COVID-19, finden solche Aktivitäten online statt. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese neuen digitalen Gewohnheiten die Pandemie überdauern.

Egal wo man hinschaut, wir erleben gerade eine ungeahnte Expansion unserer digitalen Welt. Das hat den Bedarf nach mehr und nach besserer Technologie geschürt – hier bieten sich attraktive Chancen für Unternehmen, die diese bereitstellen können.