Beim Euro zum südafrikanischen Rand läuft seit den Tiefständen aus Mitte Juni bei 18,5765 ZAR eine klare Bodenbildungsphase, in einem ersten Schritt ging es bis an die Hürde um 19,50 ZAR aufwärts. In den letzten Handelstagen konnte schließlich der 50-Tage-Durchschnitt zurückerobert werden, der Widerstand um 19,50 ZAR wirkt aber weiterhin. Sollte ein Kurssprung darüber gelingen, würde weiteres Aufwärtspotenzial an die übergeordnete Trendlinie bestehend seit Ende April freigesetzt werden können und es Anlegern erlauben wieder frische Handelsansätze zu verfolgen. Damit würde darüber hinaus eine weitere technische Anforderung an die Minimalkorrektur zurück zum 61,8 % Fibonacci-Retracement um 18,8948 ZAR erfüllt werden.

19,50 ZAR im Fokus

Gelingt es in den kommenden Stunden die Hochs aus Mitte Juni um 19,6929 ZAR nachhaltig zu überwinden, würde weiteres Kurspotenzial in den Bereich von 20,2021 ZAR frei werden. Sollte auch der Abwärtstrend verlassen werden, stünde einem weiteren Lauf an 20,7759 bzw. an die Jahreshochs bei 20,9437 ZAR nur wenig im Wege. Bei Interesse kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA0K6E zurückgegriffen werden. Bärische Warnzeichen kommen dagegen bei einem nachhaltigen Kursrutsch unter 18,8948 ZAR auf, dann wären Rücksetzer zurück an die Junitiefs bei 18,5765 ZAR vorprogrammiert. Darunter könnte nur noch der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei 18,3140 ZAR einen weiteren Kursrutsch vorbeugen.