Womit wir es zu tun haben ist ein Warten auf die Quartalszahlen von Apple, Amazon und Alphabet. Der DAX schiebt sich mehr oder minder seit ein paar Tagen seitwärts. Die drei Tech-Giganten, die heute nachbörslich Zahlen vorlegen werden, haben einen Anteil an der gesamten Marktkapitalisierung im S&P 500 Index von 16%. Eine Kursveränderung um 10% in diesen Aktien aufgrund überraschend guter oder überraschend schlechter Nachrichten könnte den S&P 500 Index um 1,6% in die eine oder andere Richtung bewegen. Da ist es wenig verwunderlich dass Anleger dieses Trading-Event erst abwarten möchten, bevor sie neue Positionen eingehen.



Lesen Sie die ausführliche Besprechung des heutigen Tagesausblicks sowie die charttechnische Besprechung auf



https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/trading-even ...