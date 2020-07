Weniger als 100 Tage bis zu den Präsidentschaftswahlen in den USA. Für die Anti-Trump-Fanatiker vom Spiegel ist der Wechsel in Washington eigentlich eine klare Sache. Aber jetzt erst recht, denn der Schläfrige Joe, der wahrscheinliche Gegenkandidat der Demokraten, hat einen genialen Plan … Subprime-Crisis reloaded Im November ist die Welt jedenfalls wieder in Ordnung für

Der Beitrag Der neue Biden-Plan ist die alte Lehman-Pleite erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Stephan Paetow.