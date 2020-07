Die Trendfolgeindikatoren (MACD, IKH) verlaufen auch heute wieder weiterhin stabilisierend. Die kurzfristige Slow-Stochastik baut ihre überkaufte Lage weiter ab. Sie ist sogar schon fast wieder im überverkauften Bereich angelangt.

Von fundamentaler Seite werden heute einige wichtige Daten veröffentlicht. Die deutschen Arbeitslosenzahlen werden rückläufig prognostiziert. Allerdings auch das deutsche sowie das US-BIP.

Die Fallhöhe hat zuletzt spürbar zugenommen. Daher sollten die Take-Profit und Stopp-Loss-Marken je nach persönlichem Risikoempfinden stringent beibehalten werden.

Summa summarum zeigt sich noch ein positives Muster für den deutschen Leitindex. Es wird getragen von einem nach wie vor positivem Momentum. Dieses hat sich wieder stabilisiert.

Nach oben deckelt das Februar-Gap bei 13.500 spürbar (!). Davor bereits das Obere Bollinger- Band bei 13.215.

Auch am heutigen Donnerstag bleibt es zunächst bei der zuletzt intakten Seitwärts-Range (12.913 bis 12.812). Die noch vor einigen Tagen vorherrschende „Kaufpanik“ ist einer abwartenden Haltung gewichen. Fünf Dojis in Folge zeugen davon.

Heute wird sich der DAX wieder in Richtung 12.913 orientieren. Die 12.812 bilden einen charttechnischen Doppelboden.

Die US-Fed behält ihre Nullzinspolitik bei und will die Zinsen so lange niedrig lassen, bis die US-Wirtschaft die aktuelle Krise überwunden hat. Entscheidend werde letztlich die Eindämmung der Coronavirus-Pandemie sein, so Fed-Chef Jerome Powell.

Fazit:

Tagesbandbreite: 12.913 bis 12.812

bis 13.000 weiterhin im Fokus

