Hedgefonds als Auslöser: Nomura Analyst erwartet Crash bei Momentum-Aktien

Masanari Takada: „Wir gehen davon aus, dass die Märkte ab Mitte August risikofreudiger werden. Außerdem erwarten wir eine Rückkehr der Value-Aktien, begleitet von einem Crash bei Momentum-Titeln.“

Als Auslöser der Rotation sieht Takada Hedgefonds und Managed Futures-Strategien. Viele von ihnen halten angesichts des unsicheren Umfelds derzeit große Bestände an 10-jährigen US-Staatsanleihen, stehen aber offenbar vor einem Stimmungsumschwung. Takada: „Global Macro-Hedgefonds dürften bald ihre Engagements in zehnjährigen US-Staatsanleihen abzubauen beginnen, weil diese risikoaversen Positionen langsam nicht mehr notwendig erscheinen. Das könnte wiederum ein Auslöser dafür sein, dass Managed Futures-Strategien massenhaft aus ihren Positionen in US-Staatsanleihen flüchten, was wiederum der Zündfunke für eine breite Faktorrotation im Aktienbereich von Momentum zu Value sein könnte.“