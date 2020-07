Volatilität bei Silber

Silber ist einer der großen Gewinner im Juli, da die Edelmetalle aufgrund der USD-Schwäche und der extremen Geldpolitik der Zentralbanken zulegten. Während die Fed den Anlegern gestern versicherte, dass sie alles tun werde, um die Märkte zu unterstützen, gelang es Silber nicht, weiter aufzuwerten. Im D1-Chart sind zwei große Doji-Kerzen zu beobachten. Nach der Rallye könnten solche Kerzen Probleme ankündigen, da sie auf ein Zögern der Käufer hindeuten.

Allerdings waren ähnliche Muster in der Vergangenheit etwas unschlüssig. Im Jahr 2010 wurde die große Silber-Rallye (die bis 2011 anhielt) sofort wieder aufgenommen. Im Jahr 2016 erreichten die Kerzen zwar die Spitze der Rallye, aber der Markt konsolidierte immer noch auf den Hochs bevor er sich nach unten bewegte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine solche Formation Probleme ankündigen könnte, aber selbst eine Korrektur bedeutet nicht, dass sich die längerfristigen Aussichten für Silber ändern müssen.

