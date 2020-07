Die Nel ASA Aktie erwischt am heutigen Donnerstag an der Frankfurter Börse zwar einen guten Start in den Tag. Doch richtige Aufwärtsdynamik ist in der frühen ersten Handelsstunde bisher nicht aufgekommen. Bis auf 1,81 Euro ging es nach oben. Aktuell notiert die Wasserstoff-Aktie auf Tageshoch 1,81 Euro und liegt damit 2,78 Prozent im Plus. Doch trotz der noch fehlenden Dynamik gibt es auch positive charttechnische Impulse für Nels ...