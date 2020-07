Falls Sie nicht teilnehmen konnten, wurde eine Aufzeichnung der Präsentation auf YouTube bereitgestellt:

Quelle: https://youtu.be/QclZwwwAWmQ



Report-Übersicht

Report #1: “Aduro Energy: Eine neue Perspektive für die Aufbereitung von Abfall-Kohlenwasserstoffe“



Unternehmensdetails

Dimension Five Technologies Inc.

Suite 1450 – 789 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 1H2 Kanada

Telefon: +1 604 681 1568

Email: chris@dimensionfive.ca (Chris Parr)

www.dimensionfive.ca

Aktien im Markt: 23.078.001



Chart

Kanada-Symbol (CSE): DFT

Aktueller Kurs: $0,07 CAD (HALTED)

Marktkapitalisierung: $1,6 Mio. CAD

Deutschland-Symbol / WKN: Nicht gelistet

USA-Symbol: Nicht gelistet

Aduro Energy Inc.

The Western Sarnia - Lambton Research Park

The Commercialization Building

Suite 104 – Modeland Road

Sarnia, Ontario, N7S 6L2 Kanada

Telefon: +1 647 680 3515

Email: ovicus@aduroenergy.com (Ofer Vicus)

www.aduroenergy.com

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Dimension Five Technologies Inc. und wird von Zimtu Capital Corp. für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt, welches Unternehmen ebenfalls Aktien von Dimension Five Technologies Inc. besitzt. Ferner wird Zimtu Capital Corp. von Dimension Five Technologies Inc. für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report bezahlt.