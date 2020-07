Topseller: Vermögensverwalter empfiehlt Gavekal China Fixed Income

DAS INVESTMENT fragt regelmäßig unabhängige Vermögensverwalter nach ihren Fondsempfehlungen. Hier begründet Michael Gollits von der Vermögensverwaltung von der Heydt & Co. seinen Vorschlag für einen chinesischen Anleihefonds.Michael Gollits Foto: Heydt & Co.Christine Cheung kennt sich mit Renminbi- Anleihen aus. Bereits im Jahr 2011 hat sie für Hongkongs Zentralbank chinesische Rentenpapiere gemanagt. Derzeit lenkt sie als Portfoliomanagerin den Gavekal China Fixed Income (ISIN: IE00B7LZ3N65). Das ist ein gutes Los, denn China geht gestärkt aus der Corona-Krise hervor und der Renminbi etabliert sich neben dem US-Dollar und dem Euro zunehmend im Welthandel.Der Rentenmarkt der Volksrepublik ist bereits zum zweitgrößten hinter dem der USA aufgestiegen. Indexanbieter nehmen Renminbi-Anleihen nach und nach in internationale Barometer auf. Da ausländische Anleger in Chinas Rentenmarkt bisher kaum investierten, sich jedoch gerne an Indizes orientieren, steigen nun die Zuflüsse.Noch ein Pluspunkt: Renminbi-Bonds korrelieren kaum mit anderen Anlagen. Als in der Corona-Krise die Kurse von Aktien und Anleihen aus den USA sanken, legten chinesische Titel zu. Zudem liefern Renminbi-Bonds nach Währungsabsicherung meist höhere Renditen als Anleihen desselben Emittenten in US-Dollar.Performance des Gavekal China Fixed Income:Blaue Kurve: Gavekal China Fixed Income; Gelbe Kurve: Renminbi-Anleihefonds; Quelle: Morningstar; Stichtag: 20. Juli 2020• Gesellschaft: Gavekal Fund Management • Fondsmanager: Christine Cheung• ISIN: IE00B7LZ3N65 • Auflegung: 1. März 2012• Performance 3 Jahre: Knapp 11 Prozent • Anlageklasse: Anleihefonds