Dividendenriesen-Index mit 32% Chance und minimiertem Risiko

Das Zertifikat Dividendenaktien Bond 90% II ermöglicht in acht Jahren bereits bei einem geringfügigen Indexanstieg die Chance auf eine Bruttorendite von 32 Prozent.

Aktien mit hohen Dividendenrenditen weisen im historischen Vergleich geringere Schwankungsbreiten als der Gesamtmarkt auf. Deshalb investieren langfristig agierende Anleger mit dem Wunsch nach möglichst hoher Sicherheit oftmals in dividendenstarke Aktien. Um das Risiko der direkten Veranlagung in eine oder mehrere Aktien zu reduzieren, empfiehlt sich die Investition in einen breit aufgestellten Aktienindex, wie beispielsweise in den STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index (ISIN: US26063V1180). Dieser als Preisindex konzipierte Aktienindex enthält derzeit 40 dividendenstarke Aktien aus USA/Kanada und jeweils 30 Aktien aus Europa und Asien/Australien.