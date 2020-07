Nach dem Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs (BGH) Ende Mai 2020 hat sich Deutschlands oberstes Gericht nun mit den Details des VW-Abgasskandals beschäftigt. Muss Volkswagen den Kunden deliktische Zinsen zahlen? Werden auch Vielfahrer entschädigt? Haben Kunden, die ihren VW nach Bekanntwerden des Dieselskandals gekauft haben, einen Schadensersatzanspruch? Der BGH hat heute zu diesen Fragen geurteilt.

Der BGH hat in seinem Grundsatzurteil am 25. Mai 2020 erklärt: Der Volkswagenkonzern hat seine Kunden im Abgasskandal vorsätzlich und sittenwidrig geschädigt. Aufgrund der illegalen Abschalteinrichtungen in den Autos haben die VW-Kunden einen Anspruch auf Schadensersatz: Sie können den Kaufpreis nach Abzug einer Nutzungsentschädigung zurückfordern und das manipulierte Dieselfahrzeug mit dem Dieselmotor EA 189 der Marke VW an den Hersteller zurückgeben. Doch ob dieser Anspruch tatsächlich geltend gemacht werden kann, hängt von einigen Feinheiten ab, die heute am BGH geklärt worden sind.