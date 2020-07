Das US-amerikanische Traditionsunternehmen Kodak erfindet sich neu. Dem einstigen Riesen der Fotobranche wird durch einen Sonderauftrag der US-Regierung neues Leben eingehaucht. Dank des „Defense Production Act“ erhält das Unternehmen einen Kredit in Höhe von 765 Millionen US-Dollar und produziert künftig Produkte für den medizinischen Bedarf. Die Aktie schießt in den Himmel – und macht Experten skeptisch.

Der Name der neuen Unternehmung lautet Kodak Pharmaceuticals. Der überraschende Einstieg in das Pharma-Geschäft sorgte in dieser Woche für einen kometenhaften Anstieg der Aktie. Monatelang war die Aktie um die Zwei-US-Dollar-Marke herum gedümpelt, bevor der Kodak-Kurs sich dann innerhalb von zwei Tagen verzwanzigfachte. Zwischenzeitlich kostete ein Anteil sogar fast 60 US-Dollar.