Investoren setzen auf Maritime Resources!

Auch bei der Aktie von Maritime Resources 0,20 CAD, CA57035U1021) machte sich zuletzt die Goldpreisrallye bemerkbar. So konnte das Papier gestern sogar die 20-Cent-Marke knacken. Das Management nutzt das gute Umfeld, um die weitere Finanzierung sicherzustellen. So gab man heute einen Bought Deal mit Sprott Capital Partners LP bekannt. Insgesamt sichert man sich damit 6 Mio. CAD. Dazu werden insgesamt 26,7 Mio. Aktien zum Preis von 15 Cent ausgegeben. Ein Teil davon sind steuerbegünstigte Flow Through-Aktien. Das Besondere an einem Bought Deal ist, dass der Partner, also Sprott, den Betrag zusichert und die Aktien selbst bei Investoren platziert. Maritime hat damit die Finanzierung sicher.

Noch Luft nach oben

Maritime Resources entwickelt das Hammerdonw-Goldprojekt im Osten Kanadas. Dabei handelt es sich um eine frühere Goldmine, die zügig wieder in Betrieb genommen werden soll. Wir hatten ausführlich über dieses Vorhaben berichtet. Für Hammerdown besitzt Maritime bereits eine Resourcenschätzung und eine Wirtschaftlichkeitsrechnung. Demnach könnte man dort in einem kobinierten Tagebau und Untertage knapp 70.000 Unzen Gold pro Jahr abbauen. Der Goldgrad im Erz ist mit 8 g/t überdurchschnittlich hoch. Trotz der jüngsten Rallye besitzt die Aktie noch reichlich Potenzial. Der Blörsenwert beträgt gerade einmal 64 Mio. CAD, also umgerechnet etwa 41 Mio. Euro. Die Analysten von iA Securities haben für die Aktie ein Kursziel von 0,25 CAD ausgegeben. Ihr Fazit: „Undervalued and under the radar!“ Einen Überblick zum Unternehmen erhalten Anleger in der Video-Präsentation mit CEO Garett Macdonald.

Aktieninfo Maritime Resources

ISIN: CA57035U1021

Börsenkürzel (TSX-V): MAE

Aktienkurs: 0,20 CAD

Börsenwert: 64 Mio. CAD (voll verwässert)

Working Capital: 3,5 Mio. CAD, keine Schulden

Aktienzahl voll verwässert: 320 Mio.

Ausstehende Aktien: 246,5 Mio. | Optionen: 22,5 Mio. | Warrants: 51 Mio. (16,5 Mio. zu 0,15 C$ & 2,2 Mio. zu 0,11 C$ bis Nov 2020; 32,3 Mio. zu 0,15 C$ bis April 2021)

Top-Anteilseigner: DGMP (18,8%), Sprott Capital Partners (12,3%), Sprott Asset Management (4,8%), 1832 Asset Management (5,6%), EDE Asset Management (4,0%)

Weitere Informationen und die aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter https://www.maritimeresourcescorp.com/.